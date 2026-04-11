Russland beschließt, 116 Athleten zu entschädigen, die von den Olympischen Winterspielen 2026 ausgeschlossen wurden

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Die Paralympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina waren die ersten Paralympischen Spiele mit russischen Athleten unter ihrer Nationalflagge: Sechs russische und vier belarussische Athleten wurden zugelassen, nachdem das Internationale Paralympische Komitee im September seine Aussetzung der beiden Nationen aufgehoben hatte, was zu Protesten vor und während der Veranstaltung führte.

Allerdings war dies bei den Olympischen Winterspielen 2026 einen Monat zuvor nicht der Fall, da das IOC beide Länder seit der Invasion der Ukraine 2022 weiterhin ausschließt. Eine Ausnahme wurde gemacht – wie es auch in Paris geschah – mit Einzelathleten, die unter neutraler Flagge teilnahmen, und 13 russische Athleten nahmen an den Spielen in Mailand-Cortina teil; einer von ihnen, Nikita Filippov, gewann eine Silbermedaille im Skibergsteigen.

Dies erlaubte jedoch nur Athleten aus einzelnen Sportarten die Teilnahme und verbot damit effektiv Mannschaftssportarten wie Eishockey. Das IOC verlangte außerdem, dass Athleten, die neutral teilnehmen wollten, nachweisen mussten, dass sie den Krieg nicht aktiv unterstützen.

Infolgedessen konnten 116 russische Athleten in Mailand-Cortina nicht antreten. Das Russische Olympische Komitee (ROC) hat diese Woche beschlossen, allen olympischen Athleten, die "aufgrund verräterischer politischer Entscheidungen" nicht zu den Spielen reisen konnten, Geldprämien zu vergeben, erklärte der russische Sportminister und ROC-Vorsitzende Mikhail Degtyarev.

"Das Sportministerium und das Russische Olympische Komitee tun alles, um die vollständige Rückkehr der russischen Nationalmannschaft zu internationalen Wettbewerben unter der Nationalflagge und mit der Nationalhymne sicherzustellen. Wo nötig, verhandeln wir; Wo das nicht klappt, verteidigen wir die Rechte der Athleten vor Gericht, damit unser Team mit einem vollständigen Kader um Medaillen kämpfen kann."