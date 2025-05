Russland beschleunigt militärische Expansion nahe der finnischen Grenze

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und Finnland . Wir wissen jetzt, dass Russland seine Militärpräsenz in der Nähe der finnischen Grenze schnell ausbaut, wie Satellitenbilder zeigen, die von westlichen Beamten analysiert wurden, berichtete die New York Times am Montag (hier).



Neue Einrichtungen, Truppenlager und Kampfflugzeuge sind an mehreren Standorten im Nordwesten Russlands entstanden. Die Aufrüstung scheint mit den erklärten Plänen Moskaus übereinzustimmen, seine Streitkräfte nach dem NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens umzustrukturieren.