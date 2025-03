Niederlande: Russland bereit für groß angelegte Truppenbewegungen nach Friedensabkommen mit der Ukraine

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Niederlande . Russland könnte nach einem möglichen Friedensabkommen in der Ukraine bald eine große Truppenbewegung durchführen, an der möglicherweise Hunderttausende von Soldaten in der Nähe des Baltikums beteiligt sind, so der niederländische Verteidigungsminister.

In einer Rede am Donnerstag bezog sich Ruben Brekelmans auf Geheimdienstberichte, die darauf hindeuten, dass Russland seinen Fokus verlagern und seine militärischen Fähigkeiten verbessern könnte. Dieser Schritt könnte eine erhebliche Bedrohung für die NATO-Staaten darstellen, insbesondere wenn der Krieg in der Ukraine einfriert oder endet.

Brekelmans betonte, dass die Unberechenbarkeit des russischen Vorgehens nach wie vor Anlass zur Sorge gebe, da sich NATO-Staaten wie die Niederlande aktiv auf mögliche Konflikte vorbereiten und ihre Verteidigungsfähigkeiten stärken. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.