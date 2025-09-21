HQ

Der Eurovision Song Contest hat in letzter Zeit viele Debatten ausgelöst, insbesondere über Russland-Ukraine und Israel-Palästina. Jetzt, nachdem Russland von der Teilnahme am Eurovision Song Contest ausgeschlossen wurde, hat es seinen eigenen internationalen Musikwettbewerb ins Leben gerufen und die Intervision aus der Sowjetzeit als vom Kreml unterstützte Alternative wiederbelebt. Künstler aus ganz Asien, Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten werden bei diesem internationalen Song Contest auftreten, wobei Russland Themen wie Tradition und kulturelles Erbe in den Vordergrund stellt und nicht die für den Eurovision typische Extravaganz. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!