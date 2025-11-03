Russland behauptet Fortschritte in der Schlacht um Pokrowsk, die neue Frontlinie in der Ukraine

HQ

Russland teilte am Montag mit, dass seine Streitkräfte in Pokrowsk, einem wichtigen Transport- und Logistikknotenpunkt in der Ostukraine, der seit mehr als einem Jahr im Mittelpunkt heftiger Kämpfe steht, neue Vorstöße unternommen haben. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sind Truppen in den Stadtteil Prigorodny der Stadt eingedrungen, haben ihre Stellungen verschanzt und zielen auf das, was Moskau als "umzingelte ukrainische Formationen" in der Nähe des Bahnhofs und der Industriezone bezeichnete.

Die Ukraine hat diese Behauptungen bestritten und darauf bestanden, dass ihre Truppen immer noch unter "schwierigen Bedingungen" die Stellung halten. Das Kiewer Militär erklärte, es habe einen Versuch der russischen Streitkräfte abgewehrt, eine wichtige Nachschubroute von der nahe gelegenen Stadt Rodynske nach Norden abzuschneiden.

Eine unabhängige Überprüfung ist nach wie vor unmöglich, aber eine Open-Source-Kartierung des ukrainischen Projekts Deep State deutet darauf hin, dass russische Truppen nur einen kleinen Teil im Süden von Pokrowsk kontrollieren, wobei der größte Teil der Stadt noch umkämpft ist.

Ein möglicher Wendepunkt in der Region Donezk

Vor dem Krieg hatte Pokrowsk etwa 60.000 Einwohner , von denen die meisten inzwischen geflohen sind. Die Einnahme der Stadt würde Russland eine entscheidende Plattform für den Vormarsch in Richtung Kramatorsk und Slowjan sk geben, den beiden größten von der Ukraine gehaltenen Städten in der Region Donezk, einem zentralen Ziel des Moskauer Feldzugs.

Sollte sich dies bestätigen, wäre der Fall von Pokrowsk Russlands bedeutendster Gewinn seit Awdijiwka Anfang 2024 nach einer der tödlichsten Schlachten des Krieges. Seitdem sind die russischen Vorstöße entlang der 1.000 Kilometer langen Frontlinie langsam, aber beharrlich, während der Konflikt in sein viertes Jahr geht, ohne dass es Anzeichen einer Abschwächung gibt.

An anderer Stelle teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass seine Streitkräfte schwere Nachtangriffe auf die ukrainische Militär- und Energieinfrastruktur durchgeführt und dabei einen Flugplatz, eine Reparaturbasis und Gasanlagen getroffen hätten. Moskau meldete auch Fortschritte in der Nähe von Kupiansk und behauptete, die ukrainischen Truppen aus mehreren befestigten Stellungen zurückgedrängt zu haben, obwohl Kiew behauptet, dass die russischen Einheiten das Stadtzentrum noch nicht erreicht hätten und dass die Gegenangriffe ihren Vormarsch verlangsamten.

Trotz sporadischer diplomatischer Bemühungen, darunter die Versuche von Präsident Donald Trump, die Friedensgespräche wiederzubeleben, sind die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew seit Juli ins Stocken geraten, da sich beide Seiten auf eine langwierige und zermürbende Phase des Krieges vorbereiten.