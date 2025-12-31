Russland behauptet, ein nuklearfähiges Raketensystem in Belarus stationiert zu haben

HQ

Russland hat behauptet, sein neues, nuklearfähiges Oreshnik-Raketensystem in Belarus stationiert zu haben, ein Schritt, der die Flugzeiten der Raketen zu europäischen Hauptstädten erheblich verkürzen würde, falls bestätigt. Die Ankündigung erfolgt einen Tag, nachdem Russland der Ukraine vorgeworfen hat, einen groß angelegten Drohnenangriff auf die Staatsresidenz von Präsident Wladimir Putin in der Region Nowgorod gestartet zu haben.

Vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen zeigten Raketenwerfer, die durch einen verschneiten Wald im Osten Belaruss flogen, wobei Truppen Fahrzeuge tarnten und Flaggen an einem Luftwaffenstützpunkt nahe der russischen Grenze hissten. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sagte, bis zu 10 Oreshnik-Systeme würden im Land stationiert werden, während Putin bestätigte, dass die Rakete in den aktiven Dienst gestellt wurde.

Ukrainischer Drohnenangriff auf Wladimir Putins Residenz

Der Kreml hat keine Beweise für seine Behauptung vorgelegt, dass 91 ukrainische Drohnen Putins Residenz ins Visier genommen hätten. Russische Beamte sagten, alle Drohnen seien abgeschossen worden, boten jedoch keine Bilder, Trümmer oder Schadensberichte vor. Von unabhängigen Medien zitierte Anwohner berichteten, sie hätten keine Explosionen oder Luftabwehrfeuer gehört und keine Luftalarme ausgegeben.

Die Ukraine hat die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen und sie als erfunden bezeichnet. Außenminister Andrii Sybiha sagte, Russland nutze falsche Behauptungen, um eine weitere Eskalation zu rechtfertigen und diplomatische Bemühungen zu untergraben. Er kritisierte auch Länder, die Bedenken über den angeblichen Angriff äußerten, und sagte, solche Reaktionen seien Teil der russischen Propaganda.

Die Entwicklungen erfolgen vor dem Hintergrund der erneuerten diplomatischen Aktivitäten nach den Gesprächen zwischen Präsident Wolodymyr Selenskyj und Präsident Donald Trump in Florida. Während die Diskussionen über einen möglichen Friedensrahmen andauern, hat Moskau seine territorialen Forderungen bekräftigt, und die Raketenankündigung könnte darauf abzielen, Europa einzuschüchtern und den Schwung in Richtung eines Waffenstillstands zu unterbinden.