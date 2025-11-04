Russland behauptet, die ukrainischen Streitkräfte in Pokrowsk und Kupiansk enger einzukreisen

HQ

Russland teilte am Dienstag mit, dass seine Truppen die Einkesselung der ukrainischen Streitkräfte in der wichtigen östlichen Stadt Pokrowsk verschärfen, einem Logistikzentrum, das sie seit mehr als einem Jahr zu erobern versuchen.

Das russische Verteidigungsministerium berichtete, dass bei heftigen Straßenkämpfen 35 Gebäude von ukrainischen Soldaten geräumt worden seien. Sie behauptete auch Fortschritte in der Nähe von Kupiansk in der Region Charkiw, wo russische Truppen nach eigenen Angaben Druck auf eingekesselte ukrainische Einheiten ausgeübt haben.

Die Ukraine bestreitet, dass ihre Truppen eingekesselt sind

Laut DeepState, einem ukrainischen Kartierungsprojekt, das verifizierte Open-Source-Daten verwendet, sind die russischen Streitkräfte tiefer in Pokrowsk und die umliegenden Gebiete vorgedrungen, obwohl ein Großteil des Territoriums nach wie vor umkämpft ist.

Vor dem Krieg hatte Pokrowsk rund 60.000 Einwohner, von denen die meisten inzwischen geflohen sind. Eine russische Übernahme würde Moskau eine strategische Plattform geben, um in Richtung Kramatorsk und Slowjansk vorzurücken, zwei Großstädte in der Region Donezk, die noch unter ukrainischer Kontrolle stehen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj räumte am Montag ein, dass Pokrowsk unter starkem Druck stehe, sagte aber, dass die russischen Truppen nicht die volle Kontrolle über einen Bezirk erlangt hätten. Unterdessen schrieb der russische Militärblogger Rybar, dass Moskaus Griff auf die Stadt sich ausweite, obwohl "eine vollständige Räumung der Stadt noch in weiter Ferne liegt."