Russland begrüßt Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran, bezweifelt aber, dass er von Dauer sein wird

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat seine Unterstützung für den jüngsten Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran zum Ausdruck gebracht, aber auch davor gewarnt, dass die Situation unvorhersehbar bleibt. Hier ist, was Lawrow sagte:



"Es ist sehr schwierig, jetzt endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen und sich ein klares Bild zu machen."



"Es wird berichtet, dass die Amerikaner Israel davon überzeugt haben, einem Waffenstillstand zuzustimmen und einen unbefristeten Waffenstillstand zu schließen, dass unsere katarischen Freunde eine ähnliche Rolle in Bezug auf Teheran gespielt haben."



"Aber nachdem es angekündigt wurde, gab es Berichte über Angriffe, über einen Schlagabtausch zwischen Israel und dem Iran. Lassen Sie uns daher keine voreiligen Schlüsse ziehen, die auf bruchstückhaften Informationen beruhen."



In seiner ersten Reaktion auf die Waffenruhe wies Lawrow darauf hin, dass es trotz der Ankündigung weiterhin Berichte über gegenseitige Angriffe gebe. Russland hält an seiner Allianz mit Teheran im Rahmen eines strategischen Pakts fest und hat zuvor das Vorgehen Israels und der Vereinigten Staaten in der Region verurteilt.

