Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Russland hat am Mittwoch gewarnt, dass Versuche, die Sicherheit der Ukraine ohne seine Beteiligung zu lösen, angesichts der westlichen Diskussionen über den Schutz Kiews sinnlos seien.

Die Spannungen nahmen zu, nachdem ein Objekt, bei dem es sich vermutlich um eine russische Drohne handelte, in Polen gelandet war, was zu Provokationsvorwürfen führte. Die Pattsituation wirft ein Schlaglicht auf die anhaltenden Meinungsverschiedenheiten darüber, wie ein dauerhafter Frieden in der Region gesichert werden kann.

"Ich bin sicher, dass sie im Westen und vor allem in den Vereinigten Staaten sehr gut verstehen, dass es eine Utopie ist, ernsthaft über Sicherheitsfragen ohne die Russische Föderation zu diskutieren, es ist ein Weg ins Nirgendwo", sagte Außenminister Sergej Lawrow.

Lawrow kritisierte die europäischen Staats- und Regierungschefs dafür, dass sie im Weißen Haus Initiativen vorangetrieben hatten, und bezeichnete ihren Ansatz als ungeschickt und unkonstruktiv. Moskau bekräftigte, dass es die Stationierung von NATO-Truppen in der Ukraine ablehnt, während Kiew mit Verbündeten an möglichen militärischen Garantien arbeitet.