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Gestern, am 20. Juli, wurde vor der Küste von Plymouth, etwa 46 Meilen auf See, ein russisches Kriegsschiff gesichtet, wo es mit seinen bordeigenen Bewaffnungen eine scharfe Schießübung durchführte.

Laut Sky News handelte es sich bei dem betreffenden Schiff um die Neustrashimy, ein Kriegsschiff, das zuvor Russlands Schattenflotte von Öltankern durch den Ärmelkanal begleitete. Das Schiff wurde von einem Schiff der Royal Navy, der HMS Tyne, verfolgt und verfolgt, und das von dem russischen Schiff über seine Absicht informiert wurde, Schießübungen durchzuführen, und die HMS Tyne sogar ermutigte, sich vor Beginn der Übung auf sicherere Entfernung zu verlegen.

Die Übung dauerte etwa 30 Minuten, und einige sehen die Aktivität als Botschaft des Kremls an die neue britische Regierung, da Andy Burnham nun als Premierminister vereidigt wurde. Wie dem auch sei, das russische Kriegsschiff befand sich in internationalen Gewässern und konnte daher eine solche Übung durchführen.