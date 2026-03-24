Russisches Frachtraumschiff hat ein Antennenproblem und erfordert manuelles Andocken an die ISS
Das unbemannte russische Frachtraumschiff Progress MS-33 hatte ein Problem mit einer seiner automatischen KURS-Rendezvous-Antennen.
Das unbemannte russische Frachtraumschiff Progress MS-33 trat laut Russlands Roscosmos auf ein Problem mit einer seiner automatisierten KURS-Rendezvous-Antennen, was ein manuelles Andocken an der Internationalen Raumstation erforderlich machte.
Am Sonntag mit einer Sojus-2.1a vom Kosmodrom Baikonur gestartet, transportiert das Raumschiff etwa 2,5 Tonnen Lebensmittel, Wasser, Treibstoff, Sauerstoff und andere Vorräte für die sieben Besatzungsmitglieder an Bord der ISS, darunter die Russen Sergei Kud-Sverchkov, Sergei Mikayev und Andrei Fedyaev; US-Astronauten Christopher Williams, Jessica Meir, Jack Hathaway; und Frankreichs Sophie Adenot.
Das manuelle Andocken, das für Dienstag gegen 13:35 GMT geplant ist, wird vom ISS-Kommandanten Sergei Kud-Sverchkov durchgeführt. Oleg Kononenko, Leiter des russischen Kosmonautenausbildungszentrums, betonte, dass solche manuellen Ansätze regelmäßig von Kosmonauten in Ausbildung angewandt werden. Die NASA bestätigte, dass alle anderen Systeme auf der ISS normal funktionieren, und Roscosmos setzt die Fehlersuche am Antennenproblem fort.