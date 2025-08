Russischer Vulkan bricht zum ersten Mal seit einem halben Jahrtausend aus

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland. Im fernen Osten Russlands hat sich in letzter Zeit viel getan. Vor ein paar Wochen gab es einen Flugzeugabsturz, gefolgt von einem schweren Erdbeben, das in den folgenden Stunden zu schweren Tsunami-Warnungen rund um den Pazifik führte. Jetzt ist auch ein Vulkan ausgebrochen, der ein halbes Jahrtausend lang inaktiv war.

Laut BBC News ist der Krasheninnikov-Vulkan in Kamtschatka kürzlich ausgebrochen, was das erste Mal seit 500 Jahren ist, dass der Vulkan eine nennenswerte Aktivität erlebt hat. Die Eruption erwies sich auch als recht unberechenbar und schleuderte Aschewolken bis zu sechs Kilometer hoch in den Himmel. Doch das war noch nicht alles, denn auf den Ausbruch folgte ein weiteres Erdbeben, das zwar kleiner war, aber dennoch zu Tsunami-Warnungen auf der lokalen Halbinsel führte.

In Anbetracht dieser jüngsten Zunahme der tektonischen Aktivität wird angenommen, dass die Eruption und das jüngste Erdbeben in gewisser Weise mit dem Giganten der Stärke 8,8 zusammenhängen, der sich wenige Tage zuvor ereignete und zu den stärksten gehörte, die jemals auf der ganzen Welt aufgezeichnet wurden.