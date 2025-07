HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland . Roman Starovoit, der weniger als ein Jahr lang als russischer Verkehrsminister tätig war, ist nur wenige Stunden nach seiner Entlassung durch Präsident Wladimir Putin außerhalb Moskaus tot aufgefunden worden.

"Heute wurde die Leiche des ehemaligen Verkehrsministers der Russischen Föderation, Roman Starovoit, mit einer Schusswunde in seinem Privatauto gefunden", teilte das russische Ermittlungskomitee am Montag in einer Erklärung mit.

Die Behörden vermuten Selbstmord, und Medienberichte bringen seinen Tod mit einer wachsenden Untersuchung über die missbräuchliche Verwendung von Verteidigungsgeldern in der Region Kursk in Verbindung, wo er zuvor als Gouverneur tätig war. Seine Entlassung folgt auf wochenlange Überprüfungen und politische Spannungen innerhalb des russischen Verkehrssektors.