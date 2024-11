HQ

Bleiben Sie in der Nähe, lieber Leser, und ich werde Ihnen die Geschichte von Hvaldimir erzählen. Es klingt wie der Name einer Kreatur aus der Folklore, aber es ist ein sehr realer Wal, einer, der sich vor fünf Jahren einer Gruppe von Fischern genähert hat. "Der Wal fängt an, sich am Boot zu reiben", erinnert sich Joar Hesten, einer der Fischer, die Hvaldimir fanden. "Ich habe von Tieren in Not gehört, die instinktiv wussten, dass sie Hilfe von Menschen brauchen. Ich dachte, das ist ein schlauer Wal."

Hesten entfernte das Geschirr vom Wal, auf dem "Ausrüstung St. Petersburg " stand. Nachdem das Geschirr entfernt worden war, ging der Wal in den nahe gelegenen Hafen von Hammerfest, wo er einige Monate blieb. Da der Wal nicht in der Lage war, selbst Fische zu fangen, bezauberte er Touristen, indem er ihre Kameras anstupste und sogar ein Telefon für einen Einheimischen hervorholte.

Der Wal erhielt den Namen Hvaldimir, da Hval der norwegische Name für einen Wal ist, und er wurde mit dem Namen des russischen Präsidenten Wladimir Putin kombiniert. "Es war sehr offensichtlich, dass dieser Wal darauf konditioniert worden war, seine Nase auf alles zu legen, was wie ein Ziel aussah, weil er es jedes Mal tat", sagte Eve Jourdain, eine Forscherin des Norwegian Orca Survey.

Erst jetzt wissen wir, was Hvaldiimir im Schilde geführt haben könnte. Lange Zeit wurde er verdächtigt, ein ehemaliger Spion zu sein, der aus der Gefangenschaft entkommen war. Dr. Shpak, eine Wissenschaftlerin, die in Russland arbeitete, bevor sie 2022 in die Ukraine zurückkehrte, bestätigte, dass der Wal wahrscheinlich aus Russland stammt. "Für mich ist es zu 100 Prozent (sicher)", sagte sie. Sie glaubt jedoch, dass Hvaldimir kein Spion war, sondern ein Wächter für einen Stützpunkt am Polarkreis, der seinen Posten als Hooligan verließ.

