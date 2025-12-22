HQ

Ein ranghoher russischer Offizier wurde am Montag getötet, nachdem eine Sprengvorrichtung unter seinem Auto in Moskau detoniert war – was die Behörden als wahrscheinlich gezielten Attentat bezeichneten.

Das russische Untersuchungskomitee teilte mit, dass Generalleutnant Fanil Sarvarov, Leiter der operativen Ausbildungsdirektion des Generalstabs der Streitkräfte, nach der Explosion an seinen Verletzungen gestorben sei. Ermittler erklärten, sie prüften mehrere mögliche Motive, darunter die Beteiligung ukrainischer Geheimdienste.

Beteiligung ukrainischer Geheimdienste?

Laut Berichten russischer sicherheitsbezogener Telegram-Kanäle ereignete sich die Explosion früh am Morgen, als Sarvarov eine Straße im Süden Moskaus entlangfuhr. Der Kreml hat sich offiziell noch nicht geäußert, aber einige Abgeordnete haben bereits zu Vergeltungsmaßnahmen aufgerufen.

Die Ukraine hat die Verantwortung nicht übernommen. Kiew hat zuvor zugegeben, seit Beginn des Krieges hochrangige russische Militärangehörige ins Visier genommen zu haben und sie der Beteiligung an Kriegsverbrechen beschuldigt zu haben. Die Tötung verdeutlicht anhaltende Sicherheitsbedenken innerhalb Russlands, da der Konflikt sich seinem vierten Jahr nähert.