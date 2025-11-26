Russischer Drohnenangriff verletzt 19 Menschen in Saporoschja, weitreichende Schäden gemeldet

HQ

Ein großer russischer Drohnenangriff traf am späten Dienstag die südöstliche ukrainische Stadt Saporischschja, verletzte 19 Menschen und verursachte laut regionalen Behörden erhebliche Schäden in Wohngebieten. Der Angriff löste mehrere Brände aus und hinterließ Dutzende von Gebäuden und Fahrzeugen schwer beschädigt.

Lokale Behörden sagten, Geschäfte seien zerstört worden, während mehr als 30 Wohnblocks und 20 Privathäuser getroffen wurden. Acht Personen befinden sich weiterhin im Krankenhaus, während Einsatzkräfte die Rettungsarbeiten an mehreren Standorten fortsetzen.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, sie habe die meisten der über Nacht gestarteten Drohnen abgefangen, obwohl russische Streitkräfte im Rahmen des Angriffs auch ballistische Raketen abgefeuert haben. Die größere Region Saporischschja bleibt teilweise von russischen Truppen besetzt, die in letzter Zeit Fortschritte gemacht haben, während die Stadt selbst weiterhin unter ukrainischer Kontrolle bleibt.