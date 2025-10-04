Russischer Drohnenangriff trifft ukrainischen Bahnhof, 1 Toter und 30 Verletzte

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass ein russischer Drohnenangriff vor wenigen Stunden einen Bahnhof in der ukrainischen Stadt Shostka getroffen hat, bei dem mehrere Waggons beschädigt wurden und nach Angaben ukrainischer Beamter 1 Tote und 30 Verletzte zu beklagen sind. Die Ukraine hat den Angriff als vorsätzlichen Angriff auf Personenzüge verurteilt und Russland beschuldigt, die sogenannte "Double Tap"-Taktik anzuwenden, bei der ein zweiter Angriff auf Retter und Evakuierte abzielt. Der Chef der staatlichen ukrainischen Eisenbahngesellschaft sagte, die Drohnen seien offenbar auf Lokomotiven gerichtet gewesen und hätten sowohl den Nah- als auch den Fernverkehr gestört, wobei die Behörden den Angriff als einen weiteren Versuch bezeichneten, das Leben in den Grenzregionen für Zivilisten unsicher zu machen.