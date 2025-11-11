Gamereactor

Russischer Drohnenangriff trifft Odessa und beschädigt Energie- und Verkehrssysteme

Der Angriff verletzt einen und löst Brände in wichtigen Infrastruktureinrichtungen aus.

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass ein russischer Drohnenangriff auf die ukrainische Region Odessa abzielt, die Energie- und Verkehrsinfrastruktur beschädigt und Brände in mehreren Einrichtungen ausgelöst hat. Eine Person wurde verletzt, und auch ein Depot der staatlichen ukrainischen Eisenbahn wurde getroffen. Die Behörden haben Notfallzentren aktiviert, während kritische Systeme jetzt mit Notstromaggregaten betrieben werden, sagte der Gouverneur der Region am Dienstag.

Der Gouverneur von Odessa, Oleh Kiper: "Die kritische Infrastruktur in der Region wird mit Generatoren betrieben, und es wurden Notfallzentren eröffnet."

