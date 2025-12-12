Russischer Drohnenangriff trifft Energiestandorte in Odessa und löst Stromausfälle aus

HQ

Russland startete nächtliche Drohnenangriffe auf Energieinfrastruktur in der südlichen Region Odessa der Ukraine, was Brände und weitreichende Stromausfälle auslöste, teilten lokale Behörden am Freitag mit.

Gouverneur Oleh Kiper berichtete, dass mehrere Siedlungen, darunter Gebiete in der Nähe der wichtigsten Seehäfen der Ukraine, ohne Strom zurückgelassen wurden. Das größte private Energieunternehmen der Ukraine, DTEK, teilte mit, dass eines seiner Umspannwerke beschädigt wurde, ebenso wie eine weitere Anlage, die von einem separaten Unternehmen betrieben wird.

Der Strom wurde für etwa 40.000 Kunden wiederhergestellt, aber etwa 90.000 blieben ohne Strom. Die Angriffe erfolgen vor dem Hintergrund einer erneuten russischen Kampagne gegen das ukrainische Energienetz und die Verkehrsknotenpunkte, während der Winter naht, was Kiew dazu veranlasst hat, neue Notfallmaßnahmen zur Stromeinsparung zu ergreifen.

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...