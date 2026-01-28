Russischer Drohnenangriff trifft den ukrainischen Personenzug und tötet mindestens fünf Zivilisten

HQ

Ein russischer Drohnenangriff auf einen zivilen Personenzug im Nordosten der Ukraine hat laut ukrainischen Staatsanwälten am Dienstag mindestens fünf Todesopfer gefordert, nachdem der Angriff eine Eisenbahnlinie in der Region Charkiw getroffen hatte. Der Zug, der von der westlichen Stadt Chop in Richtung Barvinkove fuhr, beförderte mehr als 200 Fahrgäste, als mindestens eine Drohne einen Wagen traf und Teile des Zuges auf einer schneebedeckten Strecke in Brand setzte.

Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Anschlag als Terrorismus und sagte, es gebe keine mögliche militärische Rechtfertigung für das Angriff auf einen zivilen Zug. In einem Telegram-Schreiben sagte er, solche Angriffe untergraben direkt die diplomatischen Bemühungen, den Krieg zu beenden, und schwächen die Arbeit internationaler Partner, die eine ausgehandelte Lösung anstreben. Ukrainische Beamte sagten, drei Drohnen seien an dem Angriff beteiligt gewesen, wobei weitere Angriffe Gebiete in der Nähe des Zuges trafen, während die Fahrgäste versuchten, zu entkommen.

Trotz der wachsenden Risiken versprach der ukrainische nationale Eisenbahnbetreiber, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Eisenbahnchef Oleksandr Pertsovskyi lobte die Rettungsteams und Passagiere, die bei der Evakuierung der an Bord geholfen haben, räumte aber ein, dass es immer schwieriger wird, unter ständiger Bedrohung zu operieren. Der Angriff erfolgte inmitten einer breiteren Welle russischer Drohnenangriffe im ganzen Land, darunter ein Sperrfeuer auf die südliche Hafenstadt Odesa, bei dem drei Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt wurden, was die anhaltenden Verluste des Krieges für das zivile Leben unterstreicht.