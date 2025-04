Russischer Drohnen- und Raketenangriff verwüstet Kiew und tötet neun Menschen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Ein kombinierter Raketen- und Drohnenangriff Russlands hat Kiew erschüttert, mit mindestens neun bestätigten Toten und über 70 Verletzten, darunter sechs Kinder.

Der Angriff, der wichtige Stadtteile der ukrainischen Hauptstadt traf, führte zu massiven Zerstörungen. Gebäude stürzten ein, Brände brachen aus und die Rettungsaktionen gehen weiter, während die Suche nach Überlebenden unter den Trümmern intensiviert wird.

Trotz laufender Hilfsmaßnahmen ist das volle Ausmaß der Schäden noch unklar, da die Rettungsteams noch in den Trümmern arbeiten. Die Streiks erinnern an die eskalierende Gewalt, und während der Krieg in sein viertes Jahr geht, bleibt die Frage nach einem möglichen Frieden unbeantwortet.