Russischer Angriff verletzt 14 Zivilisten in der Region Sumy

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Eine neue Welle russischer Angriffe hat die Ukraine über Nacht heimgesucht und 14 Zivilisten in der nordöstlichen Region Sumy verletzt. Unter den Verletzten waren auch Kinder, da ein Wohnviertel getroffen wurde.

"Letzte Nacht wurden bei einem Drohnenangriff auf Okhtyrka in der Region Sumy 14 Menschen verletzt. Eine Familie mit verwundeten Kindern - 5 Monate, 4 Jahre und 6 Jahre alt - suchte nach dem Angriff Hilfe." Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf X.

Beamte bezeichneten den Angriff als einen weiteren Terrorakt, der sich gegen Familien richtete, während sie schliefen, wobei Drohnen und Raketen nicht nur auf Sumy, sondern auch auf andere Regionen wie Tschernihiw, Charkiw und Poltawa abzielten. Insgesamt kamen mehr als 60 Drohnen und eine ballistische Rakete zum Einsatz.

Auch Energieanlagen im Süden wurden beschädigt, was Moskaus erneuten Fokus auf kritische Infrastrukturen unterstreicht. Selenskyj forderte härtere Sanktionen und stärkere Sicherheitsgarantien und betonte, dass nur ein anhaltender Druck auf Russland zu einem verlässlichen Frieden führen könne.