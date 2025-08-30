Russischer Angriff trifft Saporischschja und hinterlässt Tote und Schäden

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Ein neuer russischer Angriff traf die südöstliche Stadt Saporischschja, wie die Behörden am Samstag mitteilten, wobei ein Einwohner getötet und Dutzende weitere verletzt wurden, darunter Kinder, während auch Häuser und Infrastruktur beschädigt wurden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf X: "In Saporischschja sind alle Rettungsdienste am Ort eines russischen Angriffs auf ein fünfstöckiges Wohnhaus im Einsatz. Tragischerweise ist bis jetzt eine Person tot und Dutzende wurden verletzt, darunter Kinder."

Durch den Angriff fiel die Stromversorgung für Zehntausende von Menschen aus, und die Reparaturen sind noch im Gange, während die lokalen Behörden daran arbeiten, die Versorgung wiederherzustellen. Kiew berichtete von großflächigen Angriffen in mehreren Regionen und bezeichnete die Offensive als eine der umfangreichsten der letzten Wochen.

Die ukrainische Führung führte die Eskalation mit den ins Stocken geratenen diplomatischen Bemühungen zurück und drängte auf härtere Sanktionen gegen den Moskauer Energie- und Bankensektor. Die Reparaturarbeiten sind im Gange, aber die Angriffe unterstreichen die begrenzten Fortschritte bei den jüngsten Gesprächen zur Beendigung des Konflikts.