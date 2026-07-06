Russischer Angriff auf Kiew tötet elf Tage nach einem weiteren kürzlichen Angriff, bei dem 30 getötet wurden

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Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über den tödlichen russischen Angriff, der die ukrainische Hauptstadt Kiew traf – ein Vorfall, bei dem neueste Berichte behaupten, über 30 Menschen seien getötet worden. Dies war jedoch nicht das Ende der Angriffe auf die Stadt, denn über Nacht traf ein weiterer tödlicher Angriff Kiew und tötete weitere 11 Menschen.

Laut Sky News wurden bei dem Angriff in der Nacht 68 Raketen auf Kiew abgefeuert, zusammen mit 351 Drohnen. Dieses Angriffspaket umfasste sechs Anti-Schiffs-Raketen und 23 Iskander-Ballistikraketen, wobei die landesweit installierten Luftabwehrsysteme 37 der Raketen und 326 der Drohnen abschossen. All dies macht den Angriff zu einem der tödlichsten des Jahres 2026, aber er erreicht nicht die schwersten Angriffe, die Russland seit Beginn des Konflikts 2022 gegen die Ukraine gestartet hat.

Über den Angriff und die Opfer hat der ukrainische Präsident Wolodmyr Selenskyj in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass in der Region Kiew ebenfalls 16 Menschen verletzt wurden und dass über 400 Retter daran arbeiten, die Folgen des Angriffs zu bewältigen. Er schließt mit einer Kritik an mangelnder Unterstützung aus den Vereinigten Staaten, Europa und der NATO und erklärt, dass der Schaden und die Zahl der Todesopfer mit besserer Unterstützung durch die Partner hätte reduziert werden können.

"Unsere Krieger zeigten heute gute Ergebnisse beim Abschuss von Drohnen und Marschflugkörpern, aber leider nicht gegen die russische Ballistik. Und der Grund ist genau die unzureichende Versorgung mit Abfangraketen. Es ist äußerst wichtig, dass die Welt, vor allem Amerika und unsere europäischen Partner, den NATO-Gipfel in Ankara mit entschlossenen Entscheidungen zur Unterstützung unserer Luftverteidigung und damit zum Schutz des Lebens gewöhnlicher Menschen verlässt. Solange Raketen für "Patrioten" in den Lagern der Verbündeten verbleiben, ermutigt das Russland nur, weiterhin Wohngebäude zu "besiegen". Die Vereinigten Staaten und Europa haben genug Macht, um diesen Terror zu stoppen."