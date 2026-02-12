Russische Tarnkappenjets, gefilmt in Nordafrika von Kartoffelbauern, was auf die erste Su-57-Exportlieferung hindeutet

HQ

Ein Video, das Berichten zufolge von einem algerischen Kartoffelbauern gefilmt wurde, scheint einen russischen Su-57-Tarnkappenkampfjet in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts Oum El Bouaghi zu zeigen, was darauf hindeutet, dass Algerien begonnen hat, das Flugzeug zu empfangen.

Das auf TikTok geteilte Filmmaterial zeigt die markante Silhouette des russischen Kampfflugzeugs der fünften Generation auf Gelände, das mit Nordalgerien übereinstimmt. Falls bestätigt, wäre Algerien das erste Land außerhalb Russlands, das die Su-57 einsetzt.

Algier wird seit langem mit der Exportvariante des Jets, der Su-57E, in Verbindung gebracht, die erstmals auf der MAKS-Flugmesse 2019 in Moskau vorgestellt wurde. Im Jahr 2025 deuteten durchgesickerte Dokumente des russischen staatlichen Unternehmens Rostec darauf hin, dass Algerien 12 Su-57 sowie 14 Su-34-Jagdbomber bestellt hatte, obwohl Details zu der endgültigen Anzahl und den Kosten unklar bleiben. Russische Medien berichteten zuvor, dass das Geschäft etwa 2 Milliarden Dollar wert sei.

Moskau bestätigte Ende 2025, dass zwei Su-57 an einen namenlosen ausländischen Kunden geliefert wurden. Die gemeldete Ankunft des Flugzeugs erfolgt vor dem Hintergrund umfassender Bemühungen Russlands, die Verteidigungsexporte trotz Sanktionen im Zusammenhang mit der Invasion der Ukraine aufrechtzuerhalten. Die Entwicklung könnte auch das regionale Gleichgewicht in Nordafrika beeinträchtigen, wo die Spannungen zwischen Algerien und Marokko weiterhin hoch sind...