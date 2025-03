Russische Streitkräfte erobern drei Dörfer in der westlichen Region Kursk von der Ukraine zurück Russische Truppen gewinnen in Kursk wieder an Boden, die Ukraine kämpft darum, die Stellung zu halten.

HQ Die russische Armee hat die Dörfer Wiktorowka, Nikolajewka und Staraja Sorochina in der westlichen Region Kursk zurückerobert und die ukrainischen Streitkräfte zurückgedrängt, die das Gebiet seit dem überraschenden grenzüberschreitenden Überfall im vergangenen August gehalten hatten (via Reuters). Die ukrainischen Stellungen in Kursk sind in den letzten Tagen zerbröckelt, wobei Open-Source-Karten auf eine Einkesselung durch russische Truppen hindeuten. Während Moskau seinen Griff verschärft, deuten prorussische Quellen darauf hin, dass bereits ein Angriff auf Sudzha, eine wichtige Stadt in der Nähe der Grenze, im Gange ist. Die Lage für die ukrainischen Verteidiger scheint zunehmend prekär zu sein, was eine deutliche Verschiebung der Dynamik an dieser Front bedeutet. Vorerst bleibt abzuwarten, wie Kiew auf die sich verschlechternden Bedingungen auf dem Schlachtfeld reagieren wird. Shutterstock