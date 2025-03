Russische Spezialeinheiten greifen ukrainische Truppen in Kursk mit Gaspipeline an Moskau versucht, die ukrainischen Streitkräfte in Sudzha einzukreisen, während Kiew versucht, einen Überraschungsangriff durch eine verlassene Gaspipeline abzuwehren.

HQ Russische Spezialeinheiten haben einen Überraschungsangriff auf ukrainische Truppen in der Region Kursk gestartet, indem sie durch eine stillgelegte Gaspipeline navigiert haben, wie prorussische Quellen berichten (via Reuters). Die Operation richtete sich gegen die Stadt Sudzha, wo schwere Kämpfe ausgebrochen sind, da Moskau darauf drängt, im August 2024 an die Ukraine verlorene Gebiete zurückzuerobern. Kiew, das den Infiltrationsversuch bestätigte, konterte mit Artillerie, Drohnen und Luftangriffen und zwang die russischen Truppen zum Rückzug aus einigen Stellungen. Unterdessen sind die europäischen Staats- und Regierungschefs zunehmend beunruhigt über die veränderte US-Politik unter Donald Trump, da Washington die Militärhilfe und den Austausch von Geheimdienstinformationen mit der Ukraine eingestellt hat. Russland, ermutigt durch seine jüngsten Gewinne, hat auch Dörfer in Donezk und Sumy eingenommen, was die Befürchtung verstärkt, dass die ukrainische Verteidigung unter anhaltendem Druck einknicken könnte. Shutterstock