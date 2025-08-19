Russische Medien veröffentlichen Video eines gepanzerten Fahrzeugs mit amerikanischer Flagge beim Angriff auf die Ukraine

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Ein von russischen Medien verbreitetes Video zeigt ein in den USA hergestelltes gepanzertes Fahrzeug, das mit russischen und US-amerikanischen Flaggen geschmückt ist und durch ukrainische Stellungen in der Ostukraine vorrückt. Das Video hat in Kiew natürlich Empörung ausgelöst.

"Wie sollen wir das interpretieren? Russische Propagandisten zeigen ein Video, in dem russische Militärausrüstung mit russischen und amerikanischen Flaggen nach vorne stürmt", schrieb Andrij Jermak, Selenskyjs rechte Hand in Kiew, auf Telegram (hier).

"In Wirklichkeit benutzen die Russen die Symbole der Vereinigten Staaten in ihrem eigenen terroristischen Angriffskrieg, bei dem Zivilisten getötet werden. Das ist der Gipfel der Unverschämtheit", fügte er hinzu. Das Video erscheint kurz nach einem Treffen zwischen Trump-Putin und Trump-Selenskyj.

Ukrainische Beamte beharren darauf, dass solche Darstellungen die Realität vor Ort, wo russische Streitkräfte große Teile der Region kontrollieren, nicht verändern, und westliche Analysten warnen, dass das Filmmaterial wahrscheinlich eher dazu gedacht ist, die internationale Wahrnehmung zu beeinflussen, als die operativen Realitäten widerzuspiegeln.