Russische Militärexperten besuchten den Iran inmitten zunehmender Spannungen in aller Stille

Eine Gruppe hochrangiger russischer Raketenexperten, darunter Spezialisten für Luftverteidigung, Artillerie und fortschrittliche Waffensysteme, besuchte den Iran im vergangenen Jahr mehrfach und stärkte damit die wachsende militärische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, was wir jetzt dank einer neuen Überprüfung der Reiseaufzeichnungen und Beschäftigungsdaten wissen (via Reuters).

Diese Besuche, die in Flugmanifesten und Regierungsdokumenten festgehalten sind, fanden während erhöhter Spannungen zwischen dem Iran und Israel statt. Berichten zufolge besichtigten die russischen Spezialisten unterirdische Raketenproduktionsanlagen und einen Stützpunkt an der Küste des Kaspischen Meeres, was auf eine Vertiefung der strategischen Ausrichtung hindeutet.

Während Moskau und Teheran ihre militärische Partnerschaft weiter intensivieren – was sich bereits am Einsatz iranischer Drohnen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine zeigt – bleiben die Auswirkungen auf die regionale Stabilität ungewiss. Jetzt, da wir mehr Details über diese Zusammenarbeit wissen, bleibt abzuwarten, wie sie die Machtdynamik im Nahen Osten und darüber hinaus verändern wird.