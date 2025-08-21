HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Bei einem großen Angriff über Nacht haben russische Streitkräfte mehrere Orte in der Westukraine angegriffen, einen getötet und fast zwanzig weitere verwundet, wie ukrainische Beamte am Donnerstag mitteilten.

"Eine vollständig zivile Einrichtung, die nichts mit Verteidigung oder Militär zu tun hat", sagte Außenminister Andrii Sybiha. "Dies ist nicht der erste russische Angriff auf amerikanische Unternehmen in der Ukraine, nach den Angriffen auf die Boeing-Büros in Kiew Anfang des Jahres und anderen Angriffen."

Zu den Zielen gehörte eine mit den USA verbundene Elektronikfabrik, in der Lagereinrichtungen zerstört und mehrere Menschen verletzt wurden. Lokale Beamte betonten, dass die Anlage keine militärische Verbindung habe, während in anderen Städten Häuser beschädigt und Zivilisten verletzt wurden.

Die Operation wurde als der größte Luftangriff des Landes in diesem Monat bezeichnet, was die anhaltende Gefahr für Gemeinden fernab der aktiven Kampfzonen unterstreicht. Die Staats- und Regierungschefs der Länder setzen ihre Bemühungen um ein Ende der Gewalt fort und verurteilen die Angriffe auf die zivile Infrastruktur.