Russische Kampfjets dringen in den estnischen Luftraum ein – "beispielloses und dreistes Eindringen"

Zuerst war es Polen. Dann Rumänien. Nun teilte Estland mit, dass russische Kampfjets ohne Vorwarnung in seinen Luftraum eingedrungen seien und 12 Minuten lang über dem Land geblieben seien, was Beamte als "beispielloses und dreistes Eindringen" bezeichneten. Außenminister Margus Tsahkna erklärte: "Heute haben @MFAestonia den russischen Geschäftsträger wegen einer weiteren Verletzung des estnischen Luftraums einbestellt, als drei russische MiG-31 für 12 Minuten in unseren Luftraum über dem Finnischen Meerbusen eingedrungen sind. Dies ist ein beispielloser und dreister Eingriff, ein klarer Beweis für die wachsende Aggression Russlands. Ein solches Vorgehen darf nicht toleriert werden und muss mit schnellem politischem und wirtschaftlichem Druck beantwortet werden." Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!