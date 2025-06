Russische Drohnenangriffe hinterlassen Opfer im Nordosten der Ukraine

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Wir wissen jetzt, dass eine Reihe von Drohnenangriffen der russischen Streitkräfte in der Nacht auf ukrainische Städte in der Nähe der nordöstlichen Grenze abzielte, bei denen ein Todesopfer und mehrere Verletzte zu beklagen waren, teilten regionale ukrainische Beamte am Dienstag mit.

Am Dienstag brachen in Wohngebieten Brände aus, und die Rettungsteams waren die ganze Nacht über im Einsatz. Die Angriffe ereigneten sich kurz nach dem Stillstand der Friedensverhandlungen in der Türkei, wobei beide Seiten eine feste Haltung zu territorialen und militärischen Forderungen beibehielten.