Russische Angriffe unterbrechen die Gasversorgung der Ukraine

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass russische Raketen- und Drohnenangriffe die Ukraine gezwungen haben, den Betrieb wichtiger Gasanlagen einzustellen, was den Druck auf das Land erhöht, mehr Importe für die kommenden kalten Monate zu sichern.

Beamte warnen, dass wiederholte Angriffe auf die Energieinfrastruktur die heimische Produktion einschränken und die Regierung dazu zwingen, sowohl eine Ausweitung der Importe als auch eine Rationierung der Versorgung von Industrie und Haushalten in Betracht zu ziehen.

Das staatliche Energieunternehmen Naftogaz betonte die Dringlichkeit eines vorsichtigen Verbrauchs angesichts des nahenden Winters, während internationale Partner angesprochen werden, um zusätzliche Energiebeschaffung zu unterstützen.

Die ukrainische Führung reagiert weiterhin mit Gegenschlägen und hält die Spannungen aufrecht, während der Konflikt in eine weitere harte Saison eintritt. "In diesem Herbst nutzen die Russen jeden einzelnen Tag, um unsere Energieinfrastruktur anzugreifen." Selenskyj schrieb auf X.

