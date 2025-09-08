Russische Angriffe treffen Kraftwerk in der Nähe von Kiew

HQ

Jeden Tag gibt es neue Berichte über neue Angriffe im Russland-Ukraine-Krieg. Erst gestern wurde bekannt, dass Moskau seinen bisher größten Luftangriff in Brand gesetzt hat, bei dem ein wichtiges Regierungsgebäude in der Ukraine in Brand gesteckt wurde (hier). Heute haben russische Streitkräfte in der Nacht ein Kraftwerk in der Region Kiew angegriffen und die Strom- und Gasversorgung in Teilen der Region unterbrochen, wie das ukrainische Energieministerium mitteilte. Rettungskräfte wurden entsandt, um die Versorgung nach dem Streik, der nur einen Tag nach der massiven Offensive stattfand, wiederherzustellen. Die Behörden bestätigten lokale Stromausfälle und Schäden an der Gasinfrastruktur, wodurch Tausende von Haushalten vorübergehend abgeschnitten waren. Der ukrainische Netzbetreiber teilte mit, dass Reparaturen im Gange seien, wobei die meisten Dienste allmählich wiederhergestellt würden. Russland hat seine Angriffe auf Energieanlagen seit Beginn der Invasion fortgesetzt, um die Widerstandsfähigkeit der Zivilbevölkerung zu schwächen, wenn die kälteren Monate näher rücken. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!