Russische Angriffe lassen fast 60 % Kiews wegen der winterlichen Kälte ohne Strom zurück

Mehr als die Hälfte Kiews bleibt einen Tag nach russischen Angriffen auf die kritische Energieinfrastruktur der Stadt im Dunkeln, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch, während die Bewohner eisige Wintertemperaturen ertragen.

"Stand heute Morgen sind etwa 4.000 Gebäude in Kiew immer noch ohne Heizung, und fast 60 Prozent der Hauptstadt sind ohne Strom", schrieb Selenskyj auf X und hob die Schwere des Stromausfalls hervor. Die Temperaturen sanken am Mittwochmorgen auf minus 12 Grad Celsius (10,4 Fahrenheit), sodass viele Ukrainer Schwierigkeiten hatten, warm zu bleiben.

Die Angriffe erfolgen vor dem Hintergrund eines jüngsten Anstiegs russischer Raketen- und Drohnenangriffe auf das ohnehin schon fragilen Energiesystem der Ukraine, das von fast vier Jahren wiederholter Angriffe gezeichnet wurde. Selbst wenn der Strom wiederhergestellt wird, haben viele Haushalte einen Großteil des Tages mit Stromausfallen konfrontiert. Der größte Mobilfunkanbieter der Ukraine, Kiewstar, berichtete, dass Ausfälle fast 10 % seines Netzes gestört haben, was die Kommunikation weiter beeinträchtigt.

Die Energiekrise reicht über die Hauptstadt hinaus. In der östlichen Region Charkiw sagte Gouverneur Oleh Syniehubov, dass am Mittwoch 520.000 Verbraucher ohne Strom waren, gegenüber mehr als einer Million am Vortag. Im südlichen Odessa meldete das Energieunternehmen DTEK schwere Schäden an einer seiner Anlagen, wodurch Tausende von Haushalten im Dunkeln gerieten.

Beamte warnen, dass die Ausfälle andauern könnten, da Moskaus Kampagne die Stromerzeugungskapazität der Ukraine ins Visier nimmt. Die Bewohner sind auf begrenzte Heizung, Generatoren und öffentliche Unterkünfte angewiesen, während die Behörden unter anhaltenden Bedrohungen hastig die Infrastruktur reparieren...