Russische Angriffe belasten die Ukraine, während Polen Kampfjets aufschießt

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Russland über Nacht eine Welle von Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine gestartet hat, die Wohngebiete getroffen und mehrere Tote und Verletzte gefordert haben. Die Angriffe lösten in mehreren Regionen Luftalarm aus und zwangen viele Bewohner in unterirdische Schutzräume. Als Reaktion darauf schickte Polen Kampfflugzeuge in die Luft und verstärkte die Luftabwehr in der Nähe seiner Grenze, um seinen Luftraum zu schützen, und sperrte vorübergehend den Luftraum um wichtige Städte. Ukrainische Beamte verurteilten die Angriffe als vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten, während Polen seine Aktionen als Präventivmaßnahmen zur Gewährleistung der nationalen Sicherheit bezeichnete. Was halten Sie davon? Wenn Sie genauere Details über den Angriff erfahren möchten, können Sie dies natürlich im folgenden Beitrag oder über den folgenden Link tun. Go!