Russisch beflaggter Tanker meldet Angriff vor der türkischen Küste

Ein unter russischer Flagge geführter Tanker, der Sonnenblumenöl von Russland nach Georgien transportierte, meldete am Montag, dass er etwa 80 Meilen vor der türkischen Küste segelte, so die türkische Abteilung für maritime Angelegenheiten. Die 13 Besatzungsmitglieder an Bord der MIDVOLGA-2 blieben unverletzt, und das Schiff fuhr ohne Hilfe weiter zum Hafen von Sinop.

Türkische Behörden gaben keine weiteren Details bekannt, obwohl der lokale Sender NTV berichtete, dass das Schiff von einer Kamikaze-Drohne getroffen wurde. Ankara erklärte, es habe bereits "notwendige Botschaften" an die zuständigen Parteien, einschließlich der ukrainischen Behörden, übermittelt.

Der Vorfall folgt auf eine Reihe ukrainischer Marinedrohnenangriffe in der vergangenen Woche auf von Kiew und mehreren westlichen Verbündeten sanktionierte Tanker, die zu einem russischen Hafen unterwegs waren, um Öl zu laden. Die Ukraine hat den Druck auf den russischen Energiesektor erhöht und zielt auf Schiffe ab, die mit den Exportrouten des Kremls verbunden sind.

Der türkische Präsident Tayyip Erdoğan bezeichnete die wachsende Zahl der Angriffe auf den Handelsschiff im Schwarzen Meer als "inakzeptabel" und warnte alle beteiligten Seiten. Die Türkei, die Beziehungen sowohl zu Moskau als auch zu Kiew pflegt, hat wiederholt auf erneute Verhandlungen gedrängt und besteht darauf, dass die maritime Sicherheit in der Region geschützt werden muss.