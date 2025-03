Russifizierung: Russland entführt weiterhin ukrainische Kinder und macht sie zu Russen Das geht aus einem neuen Bericht des Institute for the Study of War (ISW) hervor.

In einem neuen Bericht des ISW wird behauptet, dass Russland ein Programm zur Entführung ukrainischer Kinder aus den besetzten Gebieten institutionalisiert hat, um ihre nationale Identität auszulöschen und sie in die russische Gesellschaft zu integrieren. In der Studie wird behauptet, dass Moskau bereits vor seiner groß angelegten Invasion im Jahr 2022 die Massenumsiedlung und Zwangsassimilation ukrainischer Minderjähriger geplant hatte, die sich gegen Waisen und schutzbedürftige Minderjährige aus den besetzten Gebieten richtete. Ukrainische Beamte schätzen, dass mindestens 20.000 Kinder entführt wurden, obwohl die tatsächliche Zahl voraussichtlich viel höher ist. Viele dieser Minderjährigen landen in Umerziehungslagern in ganz Russland, werden ideologisch indoktriniert und durch Zwangsadoption ihrer ukrainischen Identität beraubt. Unterdessen hat der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinen Kinderbeauftragten erlassen, obwohl Moskau jegliches Fehlverhalten bestreitet. Lesen Sie hier den vollständigen Bericht des Institute for the Study of War (ISW). Ukrainisches Kind // Shutterstock