Russell T Davies erklärt den Grund für seinen Ausstieg als Showrunner von Doctor Who

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Als bekannt wurde, dass Russell T Davies von der Rolle des Showrunners von Doctor Who zurücktreten und damit seine zweite Amtszeit an der Spitze der am längsten laufenden Sci-Fi-Fernsehserie der Welt beendete, fragten sich viele, was die plötzliche Trennung verursacht hatte. Gab es böses Blut zwischen Davies und der BBC? Wurde Davies aus der Rolle entlassen? Jetzt, zum ersten Mal seit seinem Weggang, spricht Davies erneut davon, Doctor Who hinter sich zu lassen.

Im Gespräch mit The Mirror erklärte Davies, es sei "Zeit, weiterzuziehen, das ist alles." Anschließend hob er hervor, dass er eine Reihe weiterer Projekte und Serien in Arbeit habe, die seine Aufmerksamkeit erfordern, was letztlich zu der Entscheidung beitrug, Doctor Who erneut zu verlassen.

"Ich habe gerade Tip Toe rausgehen lassen. Und dann gibt es die It's A Sin-Bühnenshow, die Tanzshow, die gleich rauskommt. Im Februar. Es ist ziemlich seltsam bei Tanzshows, bei Theatershows, weil sie viele Starts haben. Im Februar ist es in Manchester, dann im Juni nach Cardiff, im Herbst Sadler's Wells. Also startet es weiter. Ich bin aufgeregt."

Was die Zukunft von Doctor Who betrifft, so wurde das zuvor versprochene Weihnachtsspecial für 2026 abgesagt, und es ist derzeit unklar, wann die Serie zurückkehren wird und wer sie leiten wird, da die BBC sie derzeit anschaut, um zu sehen, was die Zukunft für das größere Franchise bereithält.