Russell Crowe und Luke Hemsworth spielen die Hauptrollen in düsterem MMA-Drama, Beast

Schaust du gerne sportorientierte Dramas über Kämpfer, sei es Warrior, The Fighter, Southpaw oder sogar das aktuelle Road House-Remake? Wenn ja, haben wir etwas, das wir hervorheben und das Ihre Zeit wert sein könnte.

Lionsgate ist fast bereit, Beast der Welt vorzustellen (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Film, in dem Idris Elba gegen einen Löwen kämpft), und es handelt sich um einen rauen Film, der einem pensionierten MMA-Kämpfer folgt, der in den Ring zurückkehrt, um seinen jüngeren Bruder zu beschützen.

Der Film soll bereits am 10. April in den Kinos Premiere feiern und zeigt Daniel MacPherson in der Hauptrolle, unterstützt von Luke Hemsworth und dem stets hervorragenden Russell Crowe. Unter der Regie von Tyler Atkins wurde der erste vollständige Trailer zu Beast geteilt, den Sie unten zusammen mit der speziellen Zusammenfassung des brutalen Films finden können.

"Nach Jahren fern vom Käfig wird ein einst gefürchteter MMA-Champion für den Kampf seines Lebens zurückgeholt, als sein jüngerer Bruder in Gefahr gerät. Nachdem er sich mit dem Trainer wiedervereint hat, der ihn einst zur Legende gemacht hat, verpflichtet er sich zu einem letzten Showdown gegen den amtierenden Titelträger – einen brutalen Kämpfer, der entschlossen ist, das Vermächtnis des Ex-Champions vor der ganzen Welt zu demontieren. Bis an seine Belastungsgrenze getrieben, sind die Einsätze des Herausforderers einfach: Gewinne oder verliere alles, was er aufgebaut hat."