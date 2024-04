Russell Crowe spielt diesen Sommer in einem weiteren Exorzismus-Film die Hauptrolle

Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat, Russell Crowe im Kampf gegen Dämonen als Father Gabriel Amorth in The Pope's Exorcist im letzten Jahr zuzusehen, da der berühmte Schauspieler beschlossen hat, sich in einem weiteren Film über Exorzismen erneut der Dunkelheit zu stellen.

In diesem Sommer wird The Exorcism Crowe einen geplagten Schauspieler spielen, der während der Dreharbeiten zu einem übernatürlichen Horrorfilm beginnt, in vergangene Süchte zurückzufallen, nur um sich zu fragen, ob etwas viel Dunkleres im Spiel ist. In weiteren Rollen sind Sam Worthington, Chloe Bailey, Adam Goldberg und David Hyde Pierce zu sehen, Regie führt Joshua John Miller.

The Exorcism startet am 7. Juni in den Kinos, und den Trailer zum kommenden Horrorfilm könnt ihr euch unten ansehen.