Russell Crowe hat die Nase voll von all den Gladiator 2 Fragen

Der alte Gladiator-Schauspieler Russell Crowe ist mit seinem Latein am Ende, und in einer kürzlich von Variety berichteten Erklärung machte er seiner Frustration Luft, viele Fragen zu einem Film beantworten zu müssen, in dem er nicht einmal mitspielt.

"Sie sollten mich verdammt noch mal für die vielen Fragen bezahlen, die mir zu einem Film gestellt werden, in dem ich nicht einmal mitspiele."

"Das hat nichts mit mir zu tun. In dieser Welt bin ich tot. Sechs Fuß unter der Erde. Aber ich gebe zu, dass ich einen gewissen Anflug von Eifersucht habe, weil es mich daran erinnert, als ich jünger war und was es für mich bedeutete, in meinem Leben."

"Ich weiß nichts über die Besetzung, ich weiß nichts über die Handlung. Ich bin tot! Aber ich weiß, dass, wenn Ridley sich entschieden hat, einen zweiten Teil der Geschichte zu machen, über 20 Jahre später, er sehr starke Gründe gehabt haben muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film etwas anderes als spektakulär ist."

Sicher, es gibt ein gewisses Maß an Humor in seiner Aussage, aber Sie können auch verstehen, dass es ein bisschen ermüdend sein muss, Fragen zu etwas gestellt zu bekommen, an dem Sie nicht beteiligt sind oder von dem Sie nichts wissen.

Wie auch immer, es wird interessant sein zu sehen, was Ridley Scott aus dieser Fortsetzung macht, und wir hier in der Redaktion sind vorsichtig neugierig und hoffen auf das Beste.

Was sind Ihre Gedanken und Hoffnungen für Gladiator 2?