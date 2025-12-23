Russell Brand wird wegen neuer Vergewaltigungs- und sexueller Übergriffsdelikte angeklagt

HQ

Russell Brand wurde wegen zweier weiterer Straftaten angeklagt, darunter eine Vergewaltigung und eine Form sexueller Übergriffe, teilte die Londoner Metropolitan Police am Dienstag mit.

Die neuen Anklagen betreffen zwei verschiedene Frauen und sollen 2009 stattgefunden haben. Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Staatsanwaltschaft habe die Anklage nach einer polizeilichen Untersuchung genehmigt.

Er hat zuvor auf nicht schuldig in fünf Anklagepunkten plädiert

Brand, 50, hat zuvor in fünf Anklagepunkten (darunter zwei Anklagepunkte wegen Vergewaltigung, zwei sexuelle Übergriffe und eine wegen unsittlicher Belästigung) gegen vier Frauen nicht schuldig bekannt. Diese angeblichen Straftaten stammen aus der Zeit zwischen 1999 und 2005.

Er soll am 20. Januar 2026 im Zusammenhang mit den neuen Anklagen vor dem Westminster Magistrates' Court erscheinen. Ein Prozess für die ursprünglichen fünf Anklagepunkte soll am 16. Juni 2026 am Southwark Crown Court beginnen.

Die Polizei erklärte, dass die Frauen, die sich gemeldet haben, von speziell ausgebildeten Beamten unterstützt werden. Die Untersuchung begann, nachdem im September 2023 Vorwürfe von der Sunday Times, The Times und Channel 4s Dispatches gemeldet wurden.