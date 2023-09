Russell Brand von vier verschiedenen Frauen der Vergewaltigung beschuldigt

HQ

Russell Brand hat in den letzten Jahren nicht allzu viel geschauspielert und sich mehr auf seinen Podcast konzentriert, in dem er oft kontroverse Themen aufgreift. Jetzt befindet er sich in einer Art Kontroverse, und zwar in einer ziemlich ernsten. Nach einer gemeinsamen Untersuchung der britischen Zeitungen The Sunday Times und The Times sowie der Channel 4-Sendung Dispatches hat sich nun herausgestellt, dass Brand von nicht weniger als vier verschiedenen Frauen der Vergewaltigung, des sexuellen Übergriffs und des emotionalen Missbrauchs beschuldigt wird. Neben diesen vier Frauen gibt es noch einige andere, die bezeugen, dass er sehr kontrollierend und problematisch war.

Die ihm vorgeworfenen Übergriffe sollen zwischen 2007 und 2013 stattgefunden haben, also als das Leben für Brand am schönsten war, er gute Filmrollen bekam und auch für kurze Zeit mit Katy Perry verheiratet war.

Russell Brand selbst bestreitet alle Vorwürfe und sagt, dass alle seine Beziehungen in dieser Zeit einvernehmlich waren und sonst nichts. Weitere werden folgen.