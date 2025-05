Russell Brand bestreitet Vorwürfe sexueller Übergriffe und Vergewaltigung vor Londoner Gericht

HQ

Die neuesten Nachrichten über das Vereinigte Königreich . Am Freitag erschien Russell Brand vor dem Southwark Crown Court, um mehrere Anklagepunkte im Zusammenhang mit Vergewaltigung und sexueller Nötigung, an denen vier Frauen in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren beteiligt waren, formell zurückzuweisen.

Der britische Schauspieler und Komiker, einst eine prominente Medienfigur, plädierte in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig und soll nächstes Jahr vor Gericht gestellt werden. Brand hat seit dem Auftauchen der Vorwürfe vor zwei Jahren wiederholt jegliche nicht einvernehmlichen Handlungen bestritten und beteuert seine Unschuld.