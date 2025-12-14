Russel Crowe gibt zu, dass er kein Fan von Gladiator 2 ist

HQ

Ridley Scott ist einer der wenigen Regisseure, die heutzutage ein Studio ansprechen und scheinbar einen Blankoscheck bekommen. Er gab Hunderte Millionen für Napoleon und Gladiator 2 aus, und dennoch waren die Kinobesucher über beide Filme gespalten. Sogar Russel Crowe, der Star des ursprünglichen Gladiator, hat keine Liebe für die Fortsetzung.

Laut Crowe war Gladiator 2 "ein wirklich unglückliches Beispiel dafür, dass selbst die Leute im Maschinenraum nicht wirklich verstanden, was den ersten besonders machte... Es war nicht die Umstände. Es war nicht die Action. Es war der moralische Kern", sagte er in einem Interview mit Triple J.

Crowe mochte auch die Enthüllung, dass Paul Mescals Figur Lucius Maximus' unehelicher Sohn war, nicht, und sagte: "Sie sagen also, dass er zur gleichen Zeit, als er diese Beziehung zu seiner Frau hatte, mit diesem anderen Mädchen geschlafen hat?... Worüber sprichst du? Das ist verrückt."

Dieser Aspekt scheint die Liebe zu trüben, die Crowe im ersten Film für seine fiktive, ermordete Frau empfand. Obwohl Gladiator 2 sich als Spektakel erwies, unterhielt es den Star des ersten Films sicherlich nicht.