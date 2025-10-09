Russel Crowe erweckt Herman Göring im ersten Nuremberg Trailer zum Leben

HQ

Die Nazi-Führung ist größtenteils tot. Die Alliierten haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Was vom Nazi-Oberkommando übrig geblieben ist, wurde in einer geheimen Militäreinrichtung abgesperrt, wo sie auf ihren Prozess warten und ihr Leben in einem prekären Gleichgewicht steht.

Das ist die Vorbereitung für Nuremberg, James Vanderbilts historisches Drama, das nächsten Monat in den Kinos Premiere feiern soll. Der Film wurde bereits auf dem Toronto Film Festival gezeigt und hat das Publikum beeindruckt.

Russel Crowe spielt Adolf Hitlers Nachfolger Herman Göring mit Michael Shannon in der Rolle des Chefanklägers Robert H. Jackson. Rami Malek findet sich als Psychiater der US-Armee wieder, der Göring analysiert und versucht, ihn dazu zu bringen, die Gräuel zu sehen, die er mit verursacht hat. Göring hingegen sieht sich schon deshalb als Gefangener, weil die Nazis den Krieg verloren haben, und nimmt keine Rücksicht auf moralische Differenzen zwischen den Seiten.

Es wird wahrscheinlich mehr Drama als Dokumentation sein, aber dennoch ein interessanter Einblick, wenn man bedenkt, dass die meisten Kriegsfilme Sie in die Handlung der Schlachten versetzen und nicht in den Papierkram der Nachwirkungen. Nuremberg feiert in den USA am 7. November und in Großbritannien am 14. November Premiere.