Rupert Grint: "Ich würde gerne sehen, wie Harry Potter in eine TV-Serie adaptiert wird"

Obwohl dank der bevorstehenden Veröffentlichung von Hogwarts Legacy gerade viel über Harry Potter gesprochen wird, wurde die Welt des kleinen Zauberers nie wirklich vergessen. Nach den phänomenalen Büchern kamen die bereits klassischen Filme und danach wurden weitere Projekte veröffentlicht, nicht zuletzt das Phantastische Tierwesen-Franchise.

Aber die wahre Magie der ursprünglichen Bücher und Filme war schwer nachzubilden, und früher oder später wird jemand auf die Idee eines Remakes kommen. Einer, der dies tatsächlich unterstützt, ist Rupert Grint, der den Zauberer Ron Weasley spielte. Grint denkt, dass die Bücher neu verfilmt werden sollten, aber diesmal als TV-Serie, damit sie wirklich in alles aus J.K. Rowlings wunderbarer Welt passen. Im Gespräch mit GQ sagte er:

"Ich würde gerne sehen, wie Harry Potter in eine TV-Serie adaptiert wird. Ich denke, es würde wirklich funktionieren. Ich bin mir sicher, dass die Filme sowieso neu verfilmt werden."

In einer TV-Serie wäre es sicherlich einfacher, die Tatsache zu beschreiben, dass jedes Buch tatsächlich über ein ganzes Schuljahr spielt - ein Gefühl, das die Filme schwerer vermitteln konnten, weil sie nur etwa zwei Stunden lang waren. Was halten Sie selbst von dieser Idee, ist es an der Zeit oder sollte Daniel Radcliffe für immer der einzige Harry Potter sein?