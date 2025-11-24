Rupert Grint glaubt nicht, dass er Ron Weasleys Schatten jemals verlassen wird

HQ

Vor Kurzem wurde bestätigt, dass Daniel Radcliffe, wohl das Gesicht der Figur Harry Potter, einen Brief an den jungen Dominic McLaughlin geschrieben hatte, um dem Kinderstar alles Gute zu wünschen und ihn zu ermutigen, seine Zeit beim Reboot der Harry Potter TV -Serie für HBO Max zu genießen.

Es stellt sich heraus, dass Rupert Grint, wohl das Gesicht der Figur Ron Weasley, dasselbe für seinen Gegenstück Alastair Stout getan hat, um dem jungen Schauspieler ebenfalls das Beste zu wünschen und den "Staffelstab weiterzugeben".

Im Gespräch mit BBC News am Wochenende erklärte Grunt: "Ich habe ihm einen Brief geschrieben, bevor sie angefangen haben, und sozusagen den Staffelstab weitergegeben. Eigentlich wünschte ich ihm einfach alles Gute damit. Ich hatte so viel Spaß, in diese Welt einzutreten, und ich hoffe, er macht dasselbe."

Grunt sprach außerdem an, dass er das TV-Reboot für "großartig hält, dass es eine ganz neue Sache ist. Es wird sein eigenes Ding, und ich glaube, das wird Spaß machen." Und obendrein erwähnte er, dass er glaubt, dass er wahrscheinlich für den Rest seines Lebens von seiner Zeit als Ron Weasley geprägt sein wird.

"Es hat für viele Menschen meiner Generation eine ziemlich tiefe Bedeutung, und noch mehr für Generationen, die es jetzt finden. Es ist großartig. Das macht mich sehr stolz. Es war so eine große Sache. Ich glaube nicht, dass ich jemals ganz aus seinem Schatten treten werde, aber das ist für mich in Ordnung."