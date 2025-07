RuneScape knackt 200K gleichzeitige Spieler

HQ

Old School RuneScape (OSRS) lebt derzeit sein absolut bestes Leben. Das Spiel hat am Wochenende die Marke von 200.000 gleichzeitigen Spielern überschritten, was Jagex dazu zwang, schnell zusätzliche Server hochzufahren, um den Ansturm zu bewältigen.

Warum also der Ansturm? Eine große Welle scheint aus World of Warcraft hereinzuschwemmen, wo viele Streamer und Spieler des Status quo überdrüssig geworden sind und OSRS ausprobiert haben... und wurde süchtig. Was wirklich heraussticht – und worauf viele WoW-Persönlichkeiten immer wieder hinweisen – ist, wie OSRS um den Einfluss der Spieler herum aufgebaut ist. Die Entwickler hören aktiv zu und holen Vorschläge aus der Community auf Reddit, Discord und Foren ein. Dann können die Spieler darüber abstimmen, welche Vorschläge es wert sind, verschickt zu werden. Es ist ein demokratischer Ansatz, der in scharfem Kontrast zu dem steht, was viele andere MMOs heute betreiben.

Gehören Sie zu den vielen, die OSRS wiederentdecken?